В областном музее изобразительных искусств открылась выставка уникальных фотографий

Застывшие навсегда моменты жизни природы. Красоты земли русской и необычные состояния окружающего мира — все это на выставке фотографий, подготовленной журналом «National Geographiс». Она разместилась в нескольких залах областного музея изобразительных искусств.

Эта выставка необычная. Её авторы живут и творят в гармонии с природой, находя необычные ракурсы и неожиданные моменты. На больших фотографиях застыли мгновения жизни зверей, рыб, птиц и даже насекомых. А также настоящие шедевры, созданные самой природой и подмеченные острым глазом фотографов. Сами авторы становились лауреатами конкурса, организованного журналом «National Geographiс» в разных номинациях.

Марина ЧЕРТОГОВА

СОТРУДНИЦА МУЗЕЯ

«Выставка замечательна тем, что она показывает нашу безграничную страну во всех её проявлениях. Природа неповторима. Все, что нас окружает — это неповторимо. Поэтому любое фото — оно также не имеет аналогов.»

Выставка распахнула свои двери перед горожанами. И они её уже оценили ее по достоинству. А для тех, кто собирается в школу — это еще и хорошее наглядное пособие.