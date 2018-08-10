В областной столице жителей улицы Тухачевского беспокоит покосившиеся дерево

Ещё в начале лета его ствол начал ломаться, нависая над пешеходным тротуаром.

Ствол буквально упирается на фасад здания. Дерево находится прямо над оживленной улицей. Как говорят местные жители и сотрудники соседних магазинов, обращения с жалобами игнорируются.

Евгения ПАШИНА

СОТРУДНИЦА МАГАЗИНА

Я сфотографировала, пошла в РЭУ, обратилась к дежурным. Говорят, идите к инженеру. Сходила — сказали не наша территория. Звоню в МЧС, говорю: «у нас тут дерево падает». Передали в территориальное управление, позвонили, уточнили, куда я ходила, я им все доложила. Проходит два дня, а действий нет».

Предсказать, как долго дерево останется в подвешенном состоянии, невозможно. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что уже занимаются решением этой проблемы.

Екатерина ВИНИДИКТОВА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Комиссионным выездом было определенно, что дерево действительно нуждается в необходимости уборки. Принято решение, которое будет выполнено непосредственно до 11 числа- это снос дерева».

Пока погода ещё даёт шанс убрать дерево. Уже на завтра синоптики обещают грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Решать вопрос коммунальщикам необходимо в оперативном режиме. В противном случае свои коррективы может внести погода.