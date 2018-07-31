В Кузбассе продолжается традиционна акция «Первое сентября – каждому школьнику»

Она проходит в Кемеровской области уже 18-й раз. В этом году акция стартовала 20 июля в Таштагольком районе. Сегодня к акции присоединились Мыски и Полысаево. А завтра школьные ярмарки состоятся в Ленинск- Кузнецком.

Напомним, в рамках акции малообеспеченные семьи получают по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается 4 и более детей школьного возраста — по 10 тыс. рублей на семью. На эти средства родители покупают школьную форму, обувь и канцелярские принадлежности. Все товары представлены на специальных ярмарках, поэтому приобрести их можно по сниженным ценам.

Фото: ako.ru