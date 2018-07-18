Сотрудники Россельхознадзора оценили состояние популяций насекомых-вредителей в лесах Кузбасса

Насекомых доставали из специальных ловушек, которые разместили заранее.

Небольшая бабочка способна осилить поедание целого кедра. Сосны, ели и другие таежные деревья этими лесными вредителями уничтожаются в геометрической прогрессии. Их распространению способствует и сам человек. Занимаясь несанкционированной вырубкой. Пораженные породы перевозятся с одного места на другое, тем самым перенося заболевание в остальные участки леса.

Сибирский и непарный шелкопряд — основные карантинные вредители тайги. На своеобразную «охоту» бабочки начинают вылетать как раз в середине июля. Чтобы определить их численность, на деревьях размещаются ловушки. Они состоят из феромона и клеевой подстилки. Феромон привлекает своим запахом, а клеевая подстилка удерживает насекомых. После, специалисты Россельхознадзора собирают их и отвозят в лабораторию на экспертизу.

Большой чёрный усач — ещё один опасный вредитель древесины. Встретить его можно не только в хвойных, но и смешанных лесах. В отличие от шелкопряда, усач является переносчиком грибковых инфекций и патогенных нематод. Ловушки помогают выявить вредителя и истребить его.

Для сохранности леса Россельхознадзор, помимо ограничения вырубки леса, также просит местных жителей самостоятельно не собирать ловушки. Это лишает возможности получать важную для сохранения лесного богатства информацию