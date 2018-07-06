В предстоящее воскресенье россияне будут праздновать День семьи, любви и верности

В преддверии праздника артисты кемеровских театров собрались в Доме актёра. Разговаривали честно, по душам: о семейных ценностях, любовной игре на сцене и как сохранить чувства.

Часто у театральных пар одна «изюминка» — разные фамилии. Личности творческие. У каждого свое амплуа, индивидуальный имидж. Так и в семье директора областного театра драмы Алексея Разукова и его супруги, заслуженной артистки России Валентины Нефёдовой. 20 лет совместной жизни. И практически вся она прошла в театре. Познакомились и сыграли свадьбу тоже там.

Валентина НЕФЁДОВА и Алексей РАЗУКОВ

«Я занимаю руководящую должность, а Валентина – актриса. И поэтому все ее болячки и болезни я проецирую на свою жизнь и стараюсь для своих актеров быть помягче и больше их любить, как люблю свою жену. Мы, когда какие-то дела делаем, у нас это традиция – попеть. Когда нам сложно мы поем. Мелодия — это гармония. А гармония — это и есть одна из составляющих счастья.»

На один день театральная гостиная народной артистки России Лидии Цукановой превратилась в настоящий «семейный театр». Пары собрались практически из всех театров областного центра. Здесь звучали рассказы, стихи и песни о любви, доме и семье.

Марина МЕРЕНКОВА

РЕЖИССЁР ДОМА АКТЁРОВ

«Сегодня по нашей задумке должны поделиться жизненным опытом. Как это — вместе на сцене, вместе дома. А еще интересней, когда ты на сцене с одним актёром играешь, а супруга с другим. Как с этим быть, потому что все играют любовные сцены. Как сохранить любовь, как этому научится и как творчество помогает в семье.»

День семьи, любви и верности отметят и в кемеровском музее «Красная горка». В сам праздник, 8 июля, наградят пять семей-победителей областного конкурса «Молодая семья Кузбасса – 2018». Не забудут и о парах с многолетним стажем. В честь праздника девять супружеских союзов получат медаль «За любовь и верность». А на бульваре Строителей в этот день пройдет семейный праздник теплоты «Клубок», где горожан будут ждать игры, конкурсы и тематические площадки.