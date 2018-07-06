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На выезде из Кемерово в направлении на Ленинск-Кузнецкий образовалась многокилометровая пробка

Другие новости от 06.07.2018

Движение ограничено, автомобили двигаются с минимальной скоростью.

Причины препятствия транспортному потоку на особенно загруженном в это время участке трассы устанавливаются.

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