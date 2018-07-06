Молодежный образовательный форум «Время первых — 2018» пройдет в Кузбассе

Молодежный образовательный форум «Время первых — 2018» объединит порядка 500 кузбассовцев. С 9 по 15 июля 100 активистов и волонтеров, а также почти 400 студентов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования, увлеченных спортом и туризмом, станут участниками II регионального молодежного образовательного форума «Время первых».

В течение недели они будут отрабатывать навыки по организации мероприятий, участвовать в мастер-классах, тренингах и деловых играх на сплочение команд. Также в программе — встречи с интересными людьми и лидерами молодежного движения.