Полпред Президента РФ Сергей Меняйло прибыл в Кузбасс с рабочим визитом

С врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым он рассмотрел ход исполнения поручений и указов президента России.
Также участники встречи обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности региона, перспективы развития угольной и металлургической промышленности, уделили внимание вопросам экологии, подготовке к отопительному сезону, переселению людей из ветхого и аварийного жилья.
Как сообщается на сайте полпреда, 7 июля Сергей Меняйло примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 400-летия со дня основания Новокузнецка.
Фото: sfo.gov.ru