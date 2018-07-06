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Полпред Президента РФ Сергей Меняйло прибыл в Кузбасс с рабочим визитом

Другие новости от 06.07.2018

С врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым он рассмотрел ход исполнения поручений и указов президента России.

Также участники встречи обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности региона, перспективы развития угольной и металлургической промышленности, уделили внимание вопросам экологии, подготовке к отопительному сезону, переселению людей из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщается на сайте полпреда, 7 июля Сергей Меняйло примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 400-летия со дня основания Новокузнецка.

Фото: sfo.gov.ru

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