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Аккредитация

13 источников очистили кузбассовцы в рамках региональной акции «Живи, родник!»

Другие новости от 06.07.2018

Акция проходит в этом году с апреля по сентябрь. За три месяца участники акции привели в порядок и очистили от мусора 13 родников Кузбасса: в Яйском, Беловском районах, Калтане, Прокопьевске и на территории Терсинского сельского поселения Новокузнецкого района.

В трудовых десантах принимают участие школьники, студенческие и экологические отряды, сотрудники организаций и предприятий.

Акция «Живи, родник!» впервые была проведена в 2013 году, чтобы сохранить и улучшить санитарное состояние природных источников. В связи с этим на территориях муниципальных образований области ежегодно проходят мероприятия по очистке от мусора русел родников и прилегающих к ним территорий.

В общей сложности за пять лет проведения акции количество участников составило более 30 тысяч человек.

Фото: ako.ru

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