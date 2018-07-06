13 источников очистили кузбассовцы в рамках региональной акции «Живи, родник!»

Акция проходит в этом году с апреля по сентябрь. За три месяца участники акции привели в порядок и очистили от мусора 13 родников Кузбасса: в Яйском, Беловском районах, Калтане, Прокопьевске и на территории Терсинского сельского поселения Новокузнецкого района.

В трудовых десантах принимают участие школьники, студенческие и экологические отряды, сотрудники организаций и предприятий.

Акция «Живи, родник!» впервые была проведена в 2013 году, чтобы сохранить и улучшить санитарное состояние природных источников. В связи с этим на территориях муниципальных образований области ежегодно проходят мероприятия по очистке от мусора русел родников и прилегающих к ним территорий.

В общей сложности за пять лет проведения акции количество участников составило более 30 тысяч человек.

Фото: ako.ru