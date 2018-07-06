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В Новокузнецке торжественно открыли отреставрированное здание Дворца культуры «Алюминщик»

Другие новости от 06.07.2018

Работы на уникальном архитектурном объекте — одном из признанных символов Новокузнецка — велись с весны.

Восстановлена кровля, центральная часть фасада. А сцена получила новое световое и музыкальное оборудование и занавес. Реконструкция финансировалась из федерального, областного и городского бюджетов.

И сегодня же на обновлённой сцене «Алюминщика» чествовали знаменитых горожан. В этом году звание «Почётный гражданин города» присвоили сразу восьми новокузнечанам, тогда как обычно в ежегодно пополняемом списке — только два имени.

Четыре звания присвоены посмертно. Решение о столь масштабном пополнении списка почётных граждан в нынешнем — юбилейном — году принял городской совет народных депутатов.

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