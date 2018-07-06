В Новокузнецке открыли скульптуру «Первопроходцам Земли Кузнецкой»

Скульптуру установили к 400-летнему юбилею города. Композиция «Первопроходцам Земли Кузнецкой» открылась на дамбе реки Томь и представляет собой масштабную модель судна, на которой размещены три первопроходца сибирских земель начала XVII века. Высота композиции составляет 8 метров. В лодке установлены три фигуры казаков.

Идея создания этой композиции возникла около года назад. Работы над ее созданием длились около пяти месяцев. Авторами являются новокузнецкий скульптор Вадим Гусев и художник Вадим Спесивцев.

Вадим Гусев провел тщательные исторические исследования. По его задумке казаки, прибывшие на территорию современного города, указывают рукой в сторону Крепостной горы, где и возвели крепость. Все детали выверялись при участии новокузнецких художников и ученых.

Фото: ako.ru