Ветераны почтовой связи и сотрудники Кемеровского филиала «Почты России» отмечают профессиональный праздник

В обладминистрации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской почты.

В состав Кемеровского филиала «Почты России» на данный момент входят 14 почтамтов и 612 отделений почтовой связи, из них 342 — сельских. В регионе работают пять передвижных отделений почтовой связи, семь участков курьерской доставки и восемь центров выдачи и приема посылок.

Общая численность почтовых работников Кузбасса составляет более пяти тысяч человек. В 2017 году почтовиками Кузбасса принято, обработано и доставлено около 47 млн писем, почтовых карточек и бандеролей.