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Воздух в Кузбассе признан одним из самых грязных в России

Другие новости от 05.07.2018

Роспотребнадзор взял пробы воздуха во всех субъектах России. Специалисты выявляли количество содержащихся в нём вредных веществ. По результатам исследования, наиболее загрязненный воздух в Сибирских, Уральских и Дальневосточных регионах.

В Кемеровской области концентрация опасных веществ в воздухе превышает средний показатель по стране в 1,5 раза. Кузбасс лидирует по загрязнению бензапиреном, фтором, сероводородом и серной кислотой. Самый грязных воздух в Прокопьевске, Киселёвске, Новокузнецке и Кемерове.

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