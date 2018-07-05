Воздух в Кузбассе признан одним из самых грязных в России

Роспотребнадзор взял пробы воздуха во всех субъектах России. Специалисты выявляли количество содержащихся в нём вредных веществ. По результатам исследования, наиболее загрязненный воздух в Сибирских, Уральских и Дальневосточных регионах.

В Кемеровской области концентрация опасных веществ в воздухе превышает средний показатель по стране в 1,5 раза. Кузбасс лидирует по загрязнению бензапиреном, фтором, сероводородом и серной кислотой. Самый грязных воздух в Прокопьевске, Киселёвске, Новокузнецке и Кемерове.