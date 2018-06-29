Правительство России выделит миллиард рублей на автодороги Кузбасса

Правительство России приняло решение выделить миллиард рублей на завершение строительства участка автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Кемерово» , строящейся трассы «Новосибирск — Юрга». Движение по указанной дороге начнётся уже в 2019 году — в соответствии с планом.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Один миллиард рублей выделят из резервного фонда правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» на участке «Ленинск-Кузнецкий — Кемерово»», — заявил Дмитрий Медведев.