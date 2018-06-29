В Кемерове начал работу Инфорум

Всероссийский медиафорум открыл временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Масштабное событие организовано союзом журналистов России и администрацией Кемеровской области. В программе — круглые столы, диалоговые площадки, мастер – классы.

В числе участников – авторитетные федеральные эксперты. Основная тема – борьба с информационными вбросами, которых было особенно много после трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня». Фактчекинг, или как отделить зерна от плевел? Об этом рассказывают лидеры российской журналистики, ведущие блогеры и медиаменеджеры страны.

Информационный партнер Инфорума – «СТС Кузбасс» – проводит трансляцию в прямом эфире. Интервью с авторитетными представителями масс–медиа страны и не только на «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» и на сайте ctc-kuzbass.ru