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Фильм-фаворит премии «Ника» покажут в летнем кинотеатре «Кузбасскино»

Другие новости от 28.06.2018

Фильм «Аритмия» с участием кемеровских актеров Сергея Наседкина и Евгения Сытого стал победителем в пяти номинациях премии «Ника»: «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшая сценарная работа».

Зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш попкорна, фотосессия. Также здесь будет работать кинобар. На случай прохладного вечера посетителям выдадут теплые пледы.

Кемеровчане и гости города смогут посмотреть российскую драму «Аритмия» под открытым небом 29 июня в 22 час. по адресу: пр. Советский, 4.

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