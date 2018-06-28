Сергей Цивилев посетил с рабочим визитом Гурьевск

Накануне рабочий день временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева прошел в Гурьевском районе, где на сегодняшний момент есть немало проблемных вопросов. Это и очистные сооружения, которые уже 50 лет без капитального ремонта, и улица Ленина, требующая серьезного ремонта, а также городской Дворец культуры – он находится в аварийном состоянии.

Уже 10 лет самый большой концертный зал в Гурьевске — на 450 мест — в аварийном состоянии. В 2008 стены начали трещать по швам и тогда же было принято сложное решение: закрыть.

По проекту, так должен был выглядеть новый холл, но денег не выделили. Само здание – уникальное. Построено в 1935 году руками металлургов. Заводчане проводили и капитальный ремонт в 1974 году. Первый и последний. Сегодня это — памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

Надежда БРАНДТ

«Я хочу, чтобы наше ДК было красивое. Высокое. Чтобы было 3 этажа. Чтобы был маленький зрительный зал и большой.»

ВРИО губернатора Сергей Цивилев посетил ДК «Металлургов» одним из первых объектов во время рабочей поездки в Гурьевск. Дворец культуры может войти в культурный кластер, который формируется в Кузбассе.

Следующий объект — реконструкция общеобразовательного учреждения. Это будет первая цифровая школа в Гурьевском районе. Как будет выглядеть учебное заведение придумывали сами школьники и родительский комитет. Все их пожелания дизайнеры учли, а строители теперь реализовывают.

Лариса ВАГАЙЦЕВА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №25

«Сегодня у нас будет прекрасная зона для малышей, для внеурочной деятельности. Посмотрите, как шикарные зоны. Все предусмотрено с помощью детей, чтобы сумки не лежали на полу, на подоконниках. Все продумано в теплых тонах, чтобы привлекало. Понимаете, как в домашней обстановке.»

Профильные классы оборудуют лабораториями для занятий робототехникой, а также создадут условия для проведения химических, физических и биологических экспериментов. На территории школы появится современная детская площадка и автогородок. 1 сентября здесь должен прозвучать школьный звонок.

Евгений ПАШКОВ

ПАПА УЧЕНИКА ШКОЛЫ №25

«Внедрение всех современных технологий в нашу школу позволит нашим детям быть конкурентоспособными при поступлении в высшее учебное заведение, при трудоустройстве.»

Новый отсчет начнется и для очистных сооружений в Салаире. Они были построены 50 лет назад и эксплуатировались без остановки. Капитального ремонта не было. Оборудование изношено. Уже в августе новый комплекс с современными технологиями будет полностью достроен. Одной проблемой станет меньше, но по-прежнему жителей Гурьевского района волнуют свалки, пивные ларьки, гаражи, построенные вместо детской площадки и вода, которая не уходит из подпольев частных домов.

Сергей Цивилев потребовал от Малышева до пятницы принять людей. Если необходимо, в круглосуточном режиме. И записать все жалобы и предложения жителей, которые должны стать основой Стратегии социально-экономического развития Гурьевского района. На месте принимают решение и об аварийном доме.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Цивилев предложил муниципалитету подать заявку на участие в конкурсе на право стать центром празднования Дня Шахтера 2019 года. Ведь суть областной программы — совместными усилиями привести в порядок города.