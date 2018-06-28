Тело пропавшей Алисы Дороговой найдено

Сегодня при обcледовании поймы реки Томь, в районе деревни Пещерка Кемеровского района полицейскими обнаружено тело 18-летней кемеровчанки.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Алиса Дорогова пропала 26 июня после экзамена, который она сдавала в КузГТУ. В 11.11 девушка написала родственникам последнее sms-сообщение, после чего ее телефон перестал отвечать.

Полиция организовала поиск девушки, к которому подключились волонтеры. В общей сложности девушку искали 300 человек.