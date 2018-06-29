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Межрегиональный фестиваль-конкурс «В гостях у Динозавра» пройдет в деревне Шестаково Чебулинского района

Другие новости от 29.06.2018

Мероприятие организовано в рамках областного проекта «Мир, в котором мы живем». Проект направлен на создание благоприятных условий для развития событийного туризма в Кемеровской области, сохранения народных традиций, ремесел и культуры Кузбасса.

Участие примут самодеятельные творческие коллективы из всех городов и районов Кузбасса, которые выступят в различных жанрах и направлениях народного творчества.

На «Поляне народных старинных игр и забав» для самых маленьких посетителей откроют городок аттракционов, контактный зоопарк с домашними животными.

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