«Кухня погоды». Выпуск 38

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Межрегиональный фестиваль-конкурс «В гостях у Динозавра» пройдет в деревне Шестаково Чебулинского района
Сегодня в Новокузнецке состоится открытие граффити-портрета Владимира Высоцкого
Правительство России выделит миллиард рублей на автодороги Кузбасса
Сергей Цивилев встретился с творческой интеллигенцией Кузбасса
Более 30 жалоб на состояние детских площадок поступило на «горячую линию» Госжилинспекции
Фильм-фаворит премии «Ника» покажут в летнем кинотеатре «Кузбасскино»