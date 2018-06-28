Сергей Цивилев встретился с творческой интеллигенцией Кузбасса

На встрече обсудили проект создания Сибирского кластера искусств. В рамках проекта в Кемерове откроется филиал Мариинского театра. А в Новокузнецке филиал московского кукольного театра «Табакерка».

Кроме того, планируется создать образовательный центр для детей. Он будет включать театральную студию, хореографический и музыкальный классы

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Раз мы в Кемерове строим, то должно быть и в Новокузнецке. Правильно? Мы же одна семья. У нас должно быть всё вместе. Это два основных центра. Потом мы должны привязать все остальные города. Потому что искусство должно быть доступно людям.»