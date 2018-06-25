Кузбассовцы активно участвуют в формировании стратегии развития Кузбасса до 2035 года

На сегодняшний день отобрано свыше 270-ти идей. Большая часть касается комфортной среды проживания.

Сайт, посвященный Стратегии развития Кемеровской области до 2035 года запущен больше месяца назад. За это время принято тысячи идей. Большинство касаются комфортной среды для жизни.

Кемеровчане хотят видеть в городе еще больше велодорожек. Добираться на правый берег Томи не по автомобильной трассе, а по специально оборудованной для этого зоне. Также предлагается установить больше автоматических пунктов проката велосипедов и самокатов.

Развивать горнолыжный спорт — еще одна идея. Шерегеш уже давно стал знаменитым на весь мир. Каждый сезон его посещают более миллиона туристов. Увеличить их количество и инвестиции по мнению кузбассовцев может помочь организация чартерных рейсов. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени и других крупных городов России. С последующим выходом на международный уровень. Привлечь туристов из стран Европы и Азии.

Предложить идею может каждый кузбассовец. На главной странице портала для этого есть два раздела.

В первом — вопросы, связанные с региональной политикой и экономикой. Какие проблемы Кемеровской области вы считаете наиболее актуальными на сегодняшний день? Как оцениваете экологическую обстановку в регионе?

Есть идеи, которые помогут сделать Кузбасс лучше? Второй раздел для вас. Выберите направление. Культура, спорт, сельское хозяйство. Опишите предложение и отправьте.

Различным направлениям развития посвящены следующие 12 разделов. Один из них — кузбасским городам и районам. Как территории развивались за последние несколько лет в медицине, образовании, экологии и других сферах.

Еще один раздел — экономическому потенциалу. Восемь тем: макроэкономика, промышленность, строительство, сельское хозяйство, потребительский рынок, экономика и финансы. Важная тема для промышленного региона — экология. Из открытых данных узнаем — в прошлом году на охрану окружающей среды из консолидированного бюджета было потрачено более 115 миллионов рублей. Для сравнения, в 2010 — всего 62 миллиона.

Подводя итог, скажем: сайт простой и удобный в использовании. Убедитесь в этом сами. Адрес: http://Кузбасс-2035.рф