22 июня в 22:00 в Кемерове состоится открытие нового сезона летнего кинотеатра.

В день открытия сезона зрителям покажут новую спортивную мелодраму «Моя жизнь», рассказывающую о молодом человеке, который жертвует всем на пути к своей мечте — карьере футболиста.

Зрителей летнего кинотеатра под открытым небом также ожидает развлекательная программа и фотосессия. Будет работать кинобар с попкорном и прохладительными напитками. Для тех, кому станет прохладно, организаторы подготовили тёплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс переносится в кинозал.