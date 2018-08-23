В канун Дня шахтёра врио губернатора Сергей Цивилев с рабочей поездкой посетил шахтёрские города

В Полысаеве поздравил работников угольного предприятия с наступающим профессиональным праздником. В Ленинске-Кузнецком принял участие в запуске очистных сооружений. В Белове — открыл движение сразу на двух автомобильных дорогах, связывающих угольный поселок с соседними населенными пунктами.

Работники угольной компании «Полысаевская» одними из первых получают поздравления с наступающим Днем шахтера от временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Не случайно. В 2017 году предприятия оказались в тяжелой финансовой ситуации. Росли долги по заработной плате, не оплачивались услуги спасателей, электроэнергия. Сегодня происходит второе рождение предприятий. На восстановление производства потратят более двух миллиардов рублей.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы должны добиться того, чтобы себестоимость нашего угля была гораздо ниже, чем у международных конкурентов. Тогда, если произойдет падение цен на международном рынке, мы все равно будем эффективны. И это, конечно, одна из основных задач наших угольщиков.»

В июне горняки «Полысаевской» добыли первую миллионную тонну угля. Сергей Цивилев отмечает, у компании хорошие перспективы: общие промышленные запасы угля составляют 112 миллионов тонн. При этом добыча должна вестись без экологических нарушений. Это одна из приоритетных задач стратегии развития Кузбасса до 2035 года, которая решается уже сейчас.

Так, в рамках программы, на шахте «Костромовская» запущены новые очистные сооружения. Это своеобразный подарок угольному предприятию. В этом году оно отмечает 10-летний юбилей. Всего на реализацию проекта по защите экологии потратят более трехсот десяти миллионов рублей. Угольщики активно развивают не только свои предприятия. А также строят дороги. Одна из них соединяет поселки Бачатский и Старабачаты. Движение по ней открывают байкеры.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Конечно, все дороги такие должны быть. Но пока ситуация обстоит по-другому. Но мы к этому буду стремиться. И то, что мы можем сделать — я в этом нисколько не сомневаюсь. И вот это — пример повсеместной работы всех: и власти, и бизнеса, и всех жителей.»

Старая трасса проходила рядом с разрезом и пересекалась с двумя технологическими дорогами, по которым передвигаются многотонные БЕЛАЗы. Новая дорога – безопасная. Протяженностью более 17 километров. Установлены светофоры, оборудованы пешеходные переходы, остановки для общественного транспорта. Не пожалели угольщики на всю эту красоту почти полтора миллиарда рублей.