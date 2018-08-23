В Кемерове прошли соревнования барменов

Участники на суд жюри представили уникальные сибирские коктейли.

Ягоды, цветы, уникальные сибирские растения. Ингредиенты, которые легли в основу сибирских коктейлей. Угощения тоже с характером — оленина, кедровые орехи и блюда из армейского сухпайка. Чем оригинальнее идея и подача, тем больше баллов в копилку каждому бармену.

Юрий СЕРГЕЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАРМЕНСКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ В Г. КЕМЕРОВО

«Барменское дело — это достаточно уникальная профессия. Потому что люди работают в то время, пока другие отдыхают. И есть такое суждение, что бармен — это психолог, бармен — это артист, бармен — это повар. И все это он должен содержать в себе и следить, что происходит в заведении.»

Участникам необходимо приготовить не просто коктейль. Его концепция должна быть связана с историей и культурой Кемеровской области и Сибири. Внешний вид, аромат, вкус, послевкусие и сочетание с гарниром — важна каждая деталь.

Максим ГОРДАНОВ

ЧЛЕН ЖЮРИ, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ ТЕЛЕКАНАЛА «СТС КУЗБАСС»

«Участники должны представить именно сибирские ингредиенты, чтобы коктейль был представлен из них. Прикольно добавить ананас в коктейль. Но он же не растет в Сибири. Когда люди делают авторские коктейли, сами придумывают ингредиенты к ним — это очень круто.»

Конкурс прошёл при поддержке Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области. Участники и все желающие смогли посетить образовательную программу и мастер-классы, где рассказали, как стать бар-менеджером и открыть свое дело. Областное соревнование барменов в Кузбассе прошло в первые. Теперь организаторы планируют сделать его ежегодным.