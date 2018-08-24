Кемерово встречает День шахтёра. Для горожан и гостей города будут работать 12 праздничных площадок

В областной столице запланировано 315 событий.

Уже традиционно на площади Советов пройдут городские спортивные соревнования по велоспорту. После начнётся концертный марафон. Будут работать мастер-классы и выставки.

Перед филармонией Кузбасса состоится 10-минутное шоу с использованием технологии видеомаппинга «С Днем Шахтёра, Кемерово!», затем кемеровчане увидят праздничный салют. 397 залпов озарят августовское небо над столицей шахтёрского края.

В парке Жукова запланировано множество программ, в том числе и открытие комплексной спортивной площадки, совмещающей в себе хоккейную коробку, площадку для стритбола, зону для сдачи норм ГТО, тренажеры для воркаута. Здесь же позже состоятся городские соревнования по стритболу.

Вечером, на сцене «Виктория», пройдёт праздничная программа.

На площадь перед драматическим театром выступят детские творческие коллективы, а у музыкального театра состоится танцевальный балт.

На бульваре Строителей на большом экране покажут фильм «Большая жизнь».

В связи с проведением праздничных мероприятий на площадках города будет ограничено дорожное движение и парковки автотранспорта.

На площадках города с 20.00 часов 24 августа до 23.00 часов 25 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

по ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского;

по ул. Коломейцева;

по ул. Ноградской;

по ул. Красной;

ул. Орджоникидзе;

ул. Н. Островского, от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней;

ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;

ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;

пл. Пушкина.

Также для установки сцены и торгового оборудования будет запрещено движение автотранспорта по пр. Советскому на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Красной.

Для проведения праздничного салюта 25 августа с 16.00 до 23.00 часов будет запрещена стоянка по:

пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной;

ул. Соборной, от ул. Спортивная до пр. Октябрьского;

ул. Красноармейской, от ул. Мичурина до ул. Соборной;

пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной.

С 21.00 до 23.00 часов 25 августа будет введено ограничение движения транспортных средств по:

пр. Притомскому, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского;

пр. Октябрьскому, от ул. Соборной до ул. Терешковой;

ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина;

бульвару Пионерскому, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;

Центральному проезду, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;

ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского.

ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.

25 августа с 7.00 до 23.00 часов горожане смогут припарковать автотранспорт на парковках:

пр. Кузнецкий (ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);

пр. Советский, 25 (ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);

ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова);

пр. Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»);

пр. Октябрьский, 3Г;

пр. Октябрьский, 2;

ул. Дзержинского;

ул. Калинина;

ул. Кирова;

ул. Красная, от пр. Ленина до ул. Красноармейской;

ул. Мичурина, от пр. Ленина до ул. Красноармейской.