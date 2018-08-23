Пожарно-тактические учения прошли в Новокузнецке

Объектом проверки готовности к подобной угрозе на этот раз стала Городская клиническая больница №2.

Частыми посетителями учреждения являются маломобильные граждане, и отработка навыков борьбы с огнем в таких условиях – важный элемент тренировок.

Первой была проверена работа пожарной сигнализации в здании. Она отработала на «отлично» — громко оповестила всех о необходимости эвакуации едва только дым начал распространятся.

Затем в дело вступили пожарные. В считанные минуты расчеты прибыли на место и получили необходимую информацию.

Согласно легенде учений, помимо тушения условного пожара нужно было спасти трех человек, отрезанных дымом от путей эвакуации в административном здании. Одного эвакуируют с помощью автолестницы. За двумя другими отправляются звенья газодымозащитников.

В итоге – все успешно спасены. Условный пожар потушен.

По итогам учений было проведено совещание с работниками больницы, на котором были разобраны все вопросы и недостатки, связанные с пожарной безопасностью на объекте. Чтобы в случае реального пожара все могли правильно среагировать.

Источник: Администрация г. Новокузнецк