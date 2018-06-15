В Кемерове состоялся торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника

Они делают все, для сохранения и восстановления здоровья кузбассовцев.

Кардиологи, стоматологи, акушеры, хирурги. Врач — одна из самых благородных и сложных профессий. А День медицинского работника — возможность еще раз поощрить за многолетний труд и преданность любимому делу. Николай Малков в своей профессии уже 36 лет. Выдающийся специалист. В 2010 году признан лучшим хирургом. Самые сложные пациенты в практике Николая — шахтеры. Производственные травмы у этих людей не редкость.

Николай МАЛКОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

«Обычно их лечение сопряжено с большими сложностями, большой отдачей. И сил, и времени. Но, с другой стороны, когда получаешь результат — оно все вознаграждается. Появляется стимул делать что-то подобное, стремиться к чему-то. Я даже не представляю себя на другом каком-то месте. Все к тому и шло.»

Максим Верещагин — высококлассный хирург из Новокузнецка. В 2017 году провел уникальную операцию с применением нового метода лечения ишемического инсульта. Теперь тромб удаляют напрямую с помощью одного прокола. С прошлого года проведено уже 27 подобных операций.

Максим ВЕРЕЩАГИН

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, Г. НОВОКУЗНЕЦК

«У врача было всего 4,5 часа, чтобы как-то помочь человеку. Теперь с применением метода тромбоэкстракции, прямого удаления тромба, терапевтическое окно расширяется до 14-16 часов. В ряде исследований — до 24 часов.»

Николай Малков сегодня награжден орденом «Доблесть Кузбасса». Максим Верещагин — знаком лауреата премии «Прорыв в будущее». Торжественный прием состоялся в Администрации области. Денежные премии, знаки и медали получили лучшие специалисты региона. Но их главная награда — здоровье пациентов. За работу не ради денег, а ради жизни других, медиков поблагодарил глава региона Сергей Цивилев. Отметил: необходимо и дальше развивать здравоохранение в области. Выявлять проблемные точки и решать вопросы финансирования. И эти направления обязательно войдут в стратегию социально экономического развития региона.