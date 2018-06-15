Гол родом из Кузбасса

Сборная России турнирный путь на чемпионате Мира начала уверенной победой. Со счётом 5:0 в матче открытия обыграла команду Саудовской Аравии. За яркой игрой без преувеличения следила вся страна.

Россия принимает Чемпионат мира по футболу впервые в истории. 32 лучших команды планеты. 12 стадионов и миллиарды поклонников. Прикоснулись к мундиалю и кузбассовцы. Накануне на линейном парке бульвара Строителей собралось более тысячи кемеровчан. Считанные секунды до чемпионата. На сцене выбирают народную сборную. В ожидании матча открытия болельщики делают прогнозы.

Александр УСОЛЬЦЕВ

БОЛЕЛЬЩИК

«По интуиции, ставлю счёт 2:1. Потому что Арабские Эмираты — они не будут просто так отсиживаться. Они будут играть до конца. Все 90 минут. И нам нужно до конца играть. Во-первых – это с точки зрения вообще групповой. Всего три игры. Она первая. Очень важна. Очень важна. Поэтому нужна нам только победа. И я считаю, что 2:1 должны победить.»

Забыв о гостеприимстве, с первых минут сборная России начала атаковать ворота соперника. Футболисты Саудовской Аравии отвечали контратаками. Возросшее напряжение разрядили два забитых мяча в исполнении россиян. Фан-зона ликует.

Чемпионат мира в Кузбассе начался здесь, на бульваре Строителей. Кемерово стал одним из 33 городов России, где начался фестиваль болельщиков. После первого тайма сборная России вела со счётом 2:0. В обоих случаях помог наш земляк Александр Головин.

Дебютант сборной России, родом из Осинников, отдал партнёрам два голевых паса. После перерыва Александр Головин навешивает в штрафную соперника, и Артём Дзюба забивает головой.

Три паса Головина — три гола. Фамилию земляка скандируют болельщики. Остудить эмоции не удаётся даже июньскому ливню. Укрывшись под зонтами, они продолжают поддерживать сборную России.

Евгений ДЕДКОВСКИЙ

БОЛЕЛЬЩИК

«Забьет. Отдаст две голевых на этом турнире. И он будет самым сильным. Молодёжь начинает играть. Хоть и Игнашевич, но молодёжь. Старается. Братья Миранчуки. Саша Головин. Жаль ещё Джикия травмирован. Россия – лучшая!»

И прав ведь оказался кемеровский болельщик. Последние секунды добавленного времени. Наш земляк, Александр Головин выполняет штрафной удар.

5:0. Сборную Саудовской Аравии обыграли. Впереди встречи с египтянами и уругвайцами. Эти поединки, также, как и матчи плей-офф, покажут в фан-зоне на бульваре Строителей в прямом эфире. Футбольное лето обещает быть жарким.