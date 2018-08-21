Кемеровская область в числе лидеров по показателям роста экономики

Компания «Медиалогия» представила рейтинг регионов по выполнению и реализации пакета «майских» указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

В рамках большой пресс-конференции, посвященной стратегии социально-экономического развития «Кузбасс 2035», врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев анонсировал несколько этапов по выполнению «майских» указов.

Так, инвестиции за этот период составят более 240 млрд рублей. Это будет обусловлено высокими ценами на металл и уголь на рынках сбыта.

Вторым этапом Сергей Цивилев обозначил «Динамичное развитие». Он будет завершен до 2024 года. Тогда Кемеровская область должна достигнуть высоких экономических показателей в масштабе страны.

Третий этап — «Устойчивое благополучие» — продлится до 2035 года. Он предполагает выработку системного ежегодного плана развития всех территорий области.