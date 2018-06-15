В Кузбассе начался первый межрегиональнай конкурс мастеров народных промыслов

В Кемерове собрались участники из Кузбасса, Алтайского края и Томской области. Организованы 5 площадок по номинациям: «лозоплетение», «резьба по дереву», «художественная роспись по металлу» «роспись по ткани», «керамика». 39 участников в течение дня будут делать изделия в технике традиционных народных промыслов.

Оценивают их работы также опытные эксперты — преподаватели колледжей и институтов, заслуженные работники культуры и народные мастера России. Награждение пройдет завтра. Победители получат дипломы и памятные призы.