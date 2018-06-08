Кузбассовец стал обладателем Кубка Стэнли

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» стал чемпионом НХЛ в сезоне 2017/18. В пятом матче финальной серии «Вашингтон» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 2:1).

Российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором периоде. При этом Овечкин впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Он признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Чемпионский титул примерил на себя и Дмитрий Орлов. Воспитанник новокузнецкой школы хоккея в этом сезоне выступал за вашингтонский клуб.