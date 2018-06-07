В Кемерове прошел прием заслуженных жителей города, которые внесли большой вклад в развитие областного центра

Кемерово отмечает юбилей. Город последние пять лет активно готовился к своему столетию. 11 июня жителей и гостей областного центра ждет большой праздник. А сегодня в Кузбасской филармонии прошел прием заслуженных кемеровчан, которые внесли большой вклад в развитие города на Томи.

От Михайло Волкова до наших дней. Вся история Кемерово от первых поселений до современности. На торжественном приеме в честь юбилея собрались лучшие представители всех сфер — образования, промышленности, науки, спорта, культуры. Для каждого гостя этот город дорог по-своему.

Григорий ЗАБАВИН

ДИРЕКТОР ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

«Этот город мне дорог потому что он помнит меня маленьким, и я его помню молодым. И дворы эти, и улицы, и набережную. И я пожелаю каждому кемеровчанину иметь корневые, настоящие родственные связи с этим любимым нашим городом.»

Ветераны и молодые специалисты, профессионалы и юные кемеровчане. В зале все те, для кого Кемерово стал стартовой площадкой, местом достижений и побед. Лучших в своем деле наградили президентскими и областными наградами.

Геннадий ПЕРЕКРЕСТОВ

«Это пошло от Михайло Волкова, от шахтерской закалки, от химиков, от всех людей, которые здесь проживали. И будут жить, и будут прославлять Кузбасс, и именно — Кемерово.»

Максим ОСИПОВ, Софья ВАСИЛЬЕВА

«Парки, бульвары, аллеи — все хорошо. Сейчас становится много развлечений, которые нам, молодому поколению, интересны. Различные виды экстремальных развлечений.»

Анжелика ХАНЕВСКАЯ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 55

«Сейчас активно внедряется мысль, чтобы ребенок, уже начиная с детского сада, то есть — простраивать его путь и доводить до профессионального уровня.»

Свой сотый день рождения Кемерово отметит 11 июня большим марафоном. Уже с 6 утра начнут работать культурные, спортивные, развлекательные площадки. А завершится праздник необычным фейерверком из 1000 залпов на Университетском мосту.