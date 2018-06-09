За порядком на улицах Кемерово будут следить около 700 сотрудников полиции и более 400 представителей общественности

Перед началом торжеств полицейские обследуют места проведения праздничных мероприятий. После каждой проверки концертные и спортивно-развлекательные площадки будут взяты под охрану. В охраняемую зону будет запрещен вход со спиртным, пивом и безалкогольными напитками в стеклянной таре. Маршруты нарядов патрульно-постовой службы полиции будут приближены к площадкам проведения массовых мероприятий. Также к охране порядка будут также привлечены бойцы Росгвардии.

Полицейские просят кузбассовцев проявлять бдительность. Находясь в местах проведения массовых мероприятий, не доверяйте незнакомым людям, берегите свои личные вещи. Обо всех подозрительных предметах и лицах следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону «02». Все сигналы будут отрабатываться в оперативном режиме. Своевременное обращение в полицию позволит вовремя принять необходимые меры.

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