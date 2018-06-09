Оздоровительный центр «Локомотив» перейдёт на баланс области

Об этом Сергей Цивилев договорился с руководством Западно-Сибирской магистрали. По мнению главы региона, крайне важно сегодня сохранить хорошую систему подготовки спортсменов-лыжников в регионе, раскрыть потенциал наших воспитанников областной школы по зимним видам спорта.

«Организация современной, отвечающей международным стандартам базы в «Локомотиве» станет прекрасной кузницей чемпионов, спортсменов высокого класса, просто здоровых и активных людей», — сказал Цивилев.

Кроме того, для популяризации лыжных гонок на базе спортивного комплекса «Локомотив» планируется создать спортивный клуб имени знаменитого кузбасского лыжника Александра Бессмертных.

Фото: ako.ru