Жителей Кузбасса предупреждают об ограничениях движения на федеральных трассах в связи с ремонтом

В Кемеровской области продолжается ремонт федеральных автодорог. На объектах ремонта движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. В настоящее время работы ведутся:

• в Топкинском районе (с км 198 по км 208);

• в Чебулинском районе (с км 404 по км 423);

• в Кемеровском районе с км 298 по км 309 и с км 329 по км 337.

Дорожники приносят извинения за временные неудобства и просят при движении по участкам ремонта соблюдать особую осторожность, снизить скорость, следовать дорожным знакам и указаниям регулировщика.