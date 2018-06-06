В Новокузнецке продолжается работа международной выставки «Уголь России и Майнинг»

Впервые на форуме появилась техника японского бренда «Кobelco». Её выставляет на «Майнинге» компания «Русбизнесавто». Также здесь представлены уже популярные бренды SDLG и «Шева», которые уже зарекомендовали себя на дорогах Кузбасса и за его пределами. А компания «Русбизнесавто», кстати, как и «Уголь России и Майнинг», в этом году отмечает своё 25-летие.

Максим ТРОПНИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ КОМПАНИИ «РУСБИЗНЕСАВТО»

«Компания «Русбизнесавто» является ведущим оператором, поставщиком на рынке автотехники, дорожно-строительной техники России. И преимущество нашей компании в том, что мы можем поставить абсолютно, практически, любую технику, которая будет востребована для наших клиентов.»