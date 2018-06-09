Кемерово готовится встретить вековой юбилей. Что ждет горожан

Праздник начнется по-настоящему спортивным утром. Уже в 6 утра в парке Жукова желающие смогут освоить ассаны йоги. Для кемеровчан проведут занятия по всем видам йоги, стрейчингу и зарядке. Сразу после этого — командный марафон на 100 километров, а в 11:00 – фестиваль скандинавской ходьбы. В течение дня можно сдать нормы ГТО и поучаствовать в спортивных мини-турнирах.

Хоровод дружбы народов — одно из ярких и зрелищных событий. Под своими флагами в национальных костюмах пройдут русские, армяне, немцы, белорусы, чуваши, телеуты, шорцы и представители других народностей. Ожидается, что в шествии примут участие более 600 человек. Праздник продолжится выставкой, на которой можно познакомиться с традиционной культурой, этническими костюмами, кухней и бытом, творчеством народностей, проживающих в Кузбассе. Для кемеровчан проведут мастер-классы по вышивке, резьбе по дереву и кости, макраме, плетению национальных поясов, гончарному делу и другим видам художественных промыслов.

В День города также можно будет увидеть автомобили прошлого века. На выставке представят авто и мотоциклы разных годов выпуска, начиная с 1930-х и заканчивая 80-90-ми.

Продолжит тему здорового образа жизни традиционный велозаезд. В 2016 году в параде участвовали 1,5 тысячи велосипедистов. В прошлом году около двух тысяч.

Еще одно мероприятие — парад колясок. Если раньше родители украшали велосипеды и самокаты в какой-то определённой тематике, то в этом году организаторы не стали ограничивать участников. Родители могут представить транспорт ребёнка в виде дерева, героя фильма, животного или цветов. Кому на что хватит фантазии.

Это первое красочное действо в этом году. Организаторы обещают, что кроме раскрашивания друг друга в разные цвета радуги, будут и другие развлечения. На фестивале — большая шоу-программа с участием лучших творческих коллективов и диджеев Кузбасса, большое количество розыгрышей и конкурсов, флешмобы.

И самым массовым и ярким завершением праздника станет концерт с участие российских звёзд. С 18:30 до 19:00 будет играть кемеровская кавергруппа «Малина» — победитель онлайн голосования. После этого на сцену выйдут Тимати, L’One, Полина Гагарина, группа «Любэ» и Олег Газманов.

Праздник закончится тоже на спортивной ноте: вечером все желающие смогут принять участие в необычном забеге. Кроме удобных кроссовок с собой нужно захватить фонарик, телефон или светящиеся палочки. Кемеровчане пробегут от площади Пушкина по Притомской набережной и до «Парка Чудес».

И конечно, красочный фейерверк. Разноцветные залпы в течение 10 минут, сразу после концерта звёзд.