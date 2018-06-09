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К юбилею города областная библиотека имени Федорова организовала пешие семейные познавательные прогулки

Другие новости от 09.06.2018

Что было на берегах Искитимки полвека назад? Чем жили кемеровчане тех лет? Экскурсии «Легенды старого Кемерова» — это формат семейных прогулок. Только еще и познавательных. Светлана Колотова вместе с детьми переехала в кузбасскую столицу недавно. Слышала много хороших отзывов. Но познакомиться с достопримечательностями близко еще не приходилось. Поэтому, как только увидела объявление о наборе экскурсионной группы — сразу сказала об этом детям. Так все вместе и отправились знакомиться с новым домом.

Светлана КОЛОТОВА
«И детям это важно. И нам, взрослым. Для общего развития. Для развития чувства патриотизма и любви к нашему городу. Мне было очень интересно послушать и где располагался цирк, и про памятники.»

Мария КОЛОТОВА
«Было очень интересно. Больше всего мне понравился мост с купидончиками. Я узнала, что там еще рядом стоит ЗАГС. Раньше этого не знала.»

Эта экскурсия первая. Тема — окрестности старой Искитимки. Мамы, папы и дети прогулялись по Университетскому мосту, узнали историю цирка и познакомились с Центром помощи диким и экзотическим животным.

Анна МАКОБОК
ВЕДУЩИЙ БИБЛИОГРАФ ОТДЕЛА БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
«В нашей суете, постоянной суматохе, к сожалению, мало времени остается для общения и просто прогулок. С помощью проекта мы хотим помочь. Показываем сквер влюбленных, забытые памятники. К примеру, «Журавли». Или то, где хотели поставить памятник шахтерам Кузбасса.»

Театр для детей и молодежи — бывший ДК Коксохимзавода. А жилой дом №41 по улице Арочной — первый и единственный жилкомбинат, от которого и началась застройка города. Со старым центром познакомит целая серия пеших экскурсий. «Исторические» прогулки планируется проводить каждую субботу.

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