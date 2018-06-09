К юбилею города областная библиотека имени Федорова организовала пешие семейные познавательные прогулки

Что было на берегах Искитимки полвека назад? Чем жили кемеровчане тех лет? Экскурсии «Легенды старого Кемерова» — это формат семейных прогулок. Только еще и познавательных. Светлана Колотова вместе с детьми переехала в кузбасскую столицу недавно. Слышала много хороших отзывов. Но познакомиться с достопримечательностями близко еще не приходилось. Поэтому, как только увидела объявление о наборе экскурсионной группы — сразу сказала об этом детям. Так все вместе и отправились знакомиться с новым домом.

Светлана КОЛОТОВА

«И детям это важно. И нам, взрослым. Для общего развития. Для развития чувства патриотизма и любви к нашему городу. Мне было очень интересно послушать и где располагался цирк, и про памятники.»

Мария КОЛОТОВА

«Было очень интересно. Больше всего мне понравился мост с купидончиками. Я узнала, что там еще рядом стоит ЗАГС. Раньше этого не знала.»

Эта экскурсия первая. Тема — окрестности старой Искитимки. Мамы, папы и дети прогулялись по Университетскому мосту, узнали историю цирка и познакомились с Центром помощи диким и экзотическим животным.

Анна МАКОБОК

ВЕДУЩИЙ БИБЛИОГРАФ ОТДЕЛА БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

«В нашей суете, постоянной суматохе, к сожалению, мало времени остается для общения и просто прогулок. С помощью проекта мы хотим помочь. Показываем сквер влюбленных, забытые памятники. К примеру, «Журавли». Или то, где хотели поставить памятник шахтерам Кузбасса.»

Театр для детей и молодежи — бывший ДК Коксохимзавода. А жилой дом №41 по улице Арочной — первый и единственный жилкомбинат, от которого и началась застройка города. Со старым центром познакомит целая серия пеших экскурсий. «Исторические» прогулки планируется проводить каждую субботу.