Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Промышленновском районе

Ознакомился с сельскохозяйственным производством и ключевыми объектами инфраструктуры. Одним из главных решений, принятых главой региона стало строительство современной школы в селе Журавлево.

Стакан молока ежедневно каждому рабочему на производстве. Добрые традиции глава региона предложил возобновить в Кузбассе. Первыми поддержать областную акцию решил молочный завод в П.Г.Т. Промышленная. Сергей Цивилев и учредитель предприятия Александр Сухинин подписали хартию об участии в проекте. Она предполагает, любое предприятие Кемеровской области за счет своих средств будет приобретает молоко местных производителей из расчета 1 стакан в день на каждого работника. Молоко выдается сотрудникам бесплатно.

Александр СУХИНИН

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДЕРЕВЕНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

«Это был дан старт и пример. Тому, что на каждом предприятии должно быть. Неважно, молочное оно или химическое предприятие и производство. Эта акция даёт возможность пройти к здоровому образу жизни. Второе — поддержать село и производство молочной продукции в Кузбассе.»

Предприятие выпускает более 80 наименований молочной продукции высокого качества: молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, масло сливочное, йогурты, используя традиционные технологии, натуральное сырье и строго контролируя качество на всех стадиях производства.

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Расфасовывается стерилизованное молоко с помощью асептической машины 3 в 1. Здесь автоматически сначала моются бутылки, после по ним разливается молоко, а далее — оно закупоривается. Еще одно преимущество этой машины в том, что здесь полностью очищенный воздух. А значит никакие микробактерии попасть сюда не могут.»

Многие продукты, производимые в этих цехах, уникальны. Например, рапсовое масло. А недавно, впервые за Уралом, начали производство творожка из кислотного творога.

Ольга ГИТЛЕЙН

СОТРУДНИК ПРЕДПРИЯТИЯ

«Это совершенно новый продукт у нас на заводе. Производят из свежих сливок и настоящего творога с добавлением сахара. Очень вкусный продукт.»

После знакомства с предприятием Сергей Цивилев отправился в село Журавлево, где жители обеспокоены состоянием местной школы. Здание было построено в 1971 году и сейчас находится в аварийном состоянии.

Юрий ЛИНОВСКИЙ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

«Школа у нас старенькая достаточно. 71 года постройки. И ни одного капитального ремонта не проводилось. Уже крыша вышла из строя, потолочные перекрытия гниют. Все сгнило и вот, сами видите, вот временами к обрушению идет. И мы своими силами, как можем, стараемся, ремонтируем.»

Глава региона принял решение — к сентябрю 2019 года построить здесь новую школу на 165 мест. В ней создадут безопасные и комфортные условия. А на месте старого здания откроют еще и современный стадион.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Важнейшая часть вашей работы — донести, какой утвержден план, что будет делаться, рассказать почему мы это делаем. Чтобы люди конкретно знали, что им еще год предстоит потерпеть, что в этой школе протечки будут заделаны, все перекрытия отремонтированы, что она позволит этот год ребятишкам отучится. Ну и потом рассказать, что на этом месте будет спортивный комплекс.»

Также в рамках поездки Сергей Цивилев посетил посевной и животноводческий комплекс «Ваганово». По итогам экскурсии Сергей Цивилев поручил провести семинар на базе ОАО «Ваганово» для специалистов сельхозпредприятий Кузбасса, продемонстрировать аграриям применение новейших технологий и эффект после их применения.