Кузбасские призывники отправились служить в Президентский полк

В результате строгого отбора 15 лучших в течение года будут проходить военную службу в элитном подразделении страны.

Юлия ЗОЛОТАРЕВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Еще вчера — мальчишки, студенты. Уже сегодня — солдаты. 15 парней из Кузбасса сегодня отправились служить в Президентский полк Российской Федерации.»

Призывников провожают родные и близкие. Одной рукой вытирают слезы, другой — делают фотографии на память. С Артемом Боговесовым сегодня вся семья: мама, папа и любимая девушка.

Наталья БОГОВЕСОВА

МАМА АРТЕМА

«И жалко, и разлука, но кто-то же должен выполнять свой гражданский долг. За Родину. Поэтому, кто если не мы.»

Александра ГЛЕБОВА

ДЕВУШКА АРТЕМА

«Гордость, конечно, берет за то, что такой полк. Но эмоции меня переполняют. Буду скучать.»

Требования к призывникам Президентского полка строгие. Отличное здоровье, рост не ниже 175 сантиметров, славянская внешность, отсутствие татуировок, дефектов речи, лица и кистей рук. Оценивается и морально-психическое состояние. Служить не смогут те, у кого были и есть проблемы с законом. Или если близкие родственники привлекались к уголовной ответственности. Призывников провожали около памятника Героям-кузбассовцам, погибшим в Великую Отечественную войну. И сразу — на вокзал. А уже оттуда — в столицу, служить Родине.

Артем БОГОВЕСОВ

РЯДОВОЙ

«Это почетно, это достойно. Сами прекрасно понимаете: всего лишь 15 человек из Кузбасса отобрали.»

Призыв на службу в Кремль идет из 48 регионов России. В этом числе и Кузбасс. Наши призывники служат в Президентском полку с 1991 года. За это время через него прошли более 700 наших ребят. И каждый — не просто служит Родине. Но и является лицом региона.

Герман ВОРОБЬЕВ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Президентский полк — это особая ответственность. Когда наши парни будут представлять Кузбасс. Сегодня они получили первое воинское звание — рядовой. И убывают уже к месту прохождения службы.»

В Кремле солдаты будут служить год. Также, как и все призывники. Некоторые вернутся домой, в Кузбасс. А кто-то продолжит служить, но уже по контракту. И пусть далеко от дома. Родных греет мысль: Родина под защитой сыновей.

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