Сергей Цивилев побывал в Кемеровском жилом районе Ягуновский

«Безопасность в первую очередь». Сергей Цивилев сегодня побывал в Кемеровском жилом районе Ягуновский. Несколько лет там стояло аварийное здание бывшего детского сада. Сегодня глава региона принял решение о сносе опасного строения.

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Два года назад здание было признано аварийным. Окна и двери заколочены. После, местные жители стали разбирать постройку на дрова. И находиться рядом, не то, что внутри — стало небезопасно.»

Два этажа. Лестницы без перил. Раньше здесь находился детский сад. Сейчас зайти в здание может любой желающий. Нет ни охраны, ни ограждения. Здесь часто играют дети. Трагедия могла произойти в любой момент.

Наталья ЗАРУБИНА

ЖИТЕЛЬНИЦА Ж.Р. ЯГУНОВСКИЙ

«Я иду с работы. Каждый день они уже с утра здесь бегают. Их уже взрослые выгоняли. Только уйдут, они опять туда.»

Теперь на этом месте построят детский сад. Сейчас идет проектирование здания. Сергей Цивилев дал поручение ознакомить горожан с проектом будущего учреждения. И только после приступать к строительству.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Как только будет готов проект, пройти обязательно общественные слушания. Собрать жителей близлежащих, чтобы они посмотрели на этот проект и высказали свое мнение.»

В сентябре начнется строительство. И уже на следующий год местные жители ждут открытия нового детского сада на 140 мест.

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