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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Кемеровская Единая дежурно-диспетчерская служба спасения признана лучшей в Российской Федерации

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