В поселке Чувашка прошел национальный праздник шорского народа Томазак-Пайрам

Песни шорского народа – основа праздника, который собрал представителей всех территорий, где проживают шорцы – Мысков, Междуреченска, Осинников, Калтана, Таштагола и Новокузнецкого района.

Начался фестиваль с обряда благопожелания. Делегации кормили огонь и задабривали духов. Затем – традиционный хоровод вокруг ритуального костра. Впервые на Пайраме организовали семейный конкурс. Шорские команды демонстрировали свое творчество. Лучшей стала семья Чепсараковых из Таштагола, получившая главный приз.

Традиционным стал и конкурс национальной песни.

Пайрам – особое событие. К этому сезону в Чувашке открыли новый культурный центр. Здесь – и большая юрта, и скульптуры из дерева. Есть возможность для общения и встреч. Центральная часть праздника – поединки в борьбе Куреш. Гости и команды соревновались в стрельбе из лука, в метании тяжелого камня и перетягивании палки. Немало участников привлек и кулинарный конкурс с традиционными блюдами из хариуса, медвежатины, толкана, даров тайги и, конечно, шорские пельмени.

Одна из задач фестиваля – выявление проблем коренных жителей, которые имели возможность высказать свои идеи и предложения.

На Пайраме было высказано пожелание – сделать его не только областным. Для того, чтобы привлечь в число участников и представителей народов Севера и представителей шорских родов Хакасии и Алтая. И вполне возможно, что рамки межнационального общения расширятся уже в будущем году, а значит, Пайрам станет еще более ярким и красочным.