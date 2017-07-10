«ЭКОдесант» убрал масштабную несанкционированную свалку в Кемеровском районе

Несколько лет строительный и бытовой мусор скапливался возле село Мазурово. В итоге площадь навала составила больше 10 000 квадратных метров, или почти 2 футбольных поля.

Бойцы стройотряда и профсоюзы, областной департамент природных ресурсов и экологии, районная администрация и коммунальщики, местные жители, представители ОНФ и «Единой России». На борьбу с мусором в общей сложности вышли 150 человек. Муниципалитет и промпредприятия предоставили «ЭКОдесанту» 10 единиц спецтехники: погрузчики и самосвалы, которые сделали по нескольку рейсов. В итоге было вывезено свыше 600 кубических метров отходов. Несколько десятков мешков. Их содержимое отправилось на вторичную переработку.

Чтобы история с несанкционированными свалками не повторялась, патрули будут наблюдать за наиболее популярными местами возникновения стихийных свалок. В рейды отправится полиция, представители муниципального земельного контроля, областного комитета природных ресурсов, казаков и представителей СМИ. Также помочь в улучшении экологической ситуации могут и сами кузбассовцы. Теперь гражданину достаточно сфотографировать нарушение, чтобы в кадре был госномер автомобиля, из которого высыпают мусор в неотведенном для этого месте. Фото и информацию о точном месте расположения нужно отправить в полицию или департамент природных ресурсов и экологии по адресу kea@ako.ru. На основании этого правоохранители могут потребовать от нарушителя ликвидировать свалку и выписать штраф, который составит для физлиц до 2 тысяч рублей, для юрлиц – до 250 тысяч рублей.

Кстати, с начала 2017 года в Кузбассе обнаружены 187 навалов мусора, из них 90 уже устранены. При этом уборка свалки средних размеров обходится муниципальному бюджету примерно в 70 тыс. рублей.