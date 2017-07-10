В Новокузнецке состоялись гонки квадрокоптеров

Свой день рождения отметил Новокузнецк. Город, которому во многом обязаны победой в 45-ом. Именно отсюда огромная часть боеприпасов отправлялась на фронт. Свой 399 год со дня основания встретил как полагается имениннику – нарядным, с обновками, яркими и запоминающимеся событиями.

Квадрокоптеры – изобретение, которое стало популярным во всем мире. В том числе и в Кузбасском небе. В Новокузнецке на дронах решили не просто полетать, но и погонять. В преддверии дня города устроили настоящие соревнования квадрокоптеров. Гонки квадрокоптеров провели впервые. И сразу – непростое задание. Трассу необходимо было не только преодолеть на скорость, но и пройти установленные чекпоинты – попасть на определенную точку, опустить дрон до земли, взлететь и снова продолжить маршрут. Несмотря на ошибки, участники не сходили с дистанции, каждый хотел прийти первым.

Однако главной целью для пилотов гонки стало общение и обмен опытом управления устройствами. Отточив навыки управления квадрокоптером, участники состязаний поспешили применить их на практике. Через несколько дней после гонок дронов в Новокузнецке состоялось празднование Дня города. Яркие и красочные мероприятия прошли во всех районах. Но самые масштабные, как всегда, в центре – в сердце города. И конечно же, они не могли не попасть в объектив квадрокоптеров, которые помогли увидеть все это под своим углом – с высоты птичьего полета. Зрелище невероятное и захватывающее.

Но самые потрясающие кадры на квадрокоптеры участники смогли уловить после заката. Ночной город в свете уличных фонарей мерцал разноцветными огнями. А на главной сцене состоялось яркое шоу с участием столичных звезд. И, конечно, во всей красе, долгожданный праздничный фейерверк – с высоты птичьего полета.