Что такое тремолиты, откуда и куда течет каменная река и почему Казыр называют злым? Покоряем Поднебесные зубья

Нам повезло, несмотря на дачный сезон, мы удобно устроились. Ведь ехать почти 2 часа, но пейзажи за окном восхитительные, поэтому время в пути пролетает незаметно. Электричка ходит всего один раз в день. Поэтому, если вы не из Междуреченска, выехать придется в ночь, чтобы в 7:40 быть на железнодорожном вокзале. И не пропустите свою станцию! Нам нужна «Лужба».

Да, путь до места довольно долгий. Из Кемерова со всеми пересадками он занял больше восьми часов. Но красота этого кузбасского уголка того стоит. Какая тут Томь. Абсолютно прозрачная, эту воду можно даже пить.

Все туристические приюты, которые находятся в горах, сдаются. Можно снять полностью гостевой домик или отдельное койко-место. И цена разная. В зависимости от условий проживания. От 300 рублей и выше стоят сутки. Приюты изначально рассматривались как место для ночевки путешествующих туристов, поэтому все хорошо относятся к новым гостям в домике, предлагают теплый чай и угощения. Большая часть туристов положительно отнесется, если вы в холодное или дождливое время попроситесь на ночевку в снятом приюте. Если вы новичок и никогда не были в горах, лучше идти с инструктором, чтобы не пришлось вас потом искать спасателям.

Мы решили чуть облегчить себе задачу. И от поселка Азамас отправились на УАЗике. Первый приют – только через 10 километров. Именно оттуда начинаются все основные горные туристические тропы.

Поднебесные Зубья – самые высокие горы на территории Кемеровской области. Высочайшая вершина, «Старая крепость», раскинулась на высоте 2217 метров. Сюда едут любители порыбачить, сплавляться по горным рекам, кататься на велосипеде и те, кто хочет отдохнуть от городской суеты на свежем воздухе, насладиться красотой сибирских лесов. Первый приют, до которого мы благополучно добрались – «Снежный барс».

Горы, конечно, красиво, но в то же время – очень опасно. Поэтому мы решили для разминки сначала сходить посмотреть на тальковый карьер. Это месторождение талька было открыто в 1960 году геологами Томь-Усинской поисково-разведочной экспедиции. Глубина залегания руды – 120 метров. Сейчас карьер не действует, но можно сделать красивые фото. Не хуже, чем в Турции на Памукале. Если пройти еще несколько километров, то на пути возникнут каменные стены, или тремолиты по-научному.

Тремолиты – это уникальное природное явление, получившие название по долине Тремоль, которая находится в Швейцарии, около Сен-Готардского горного массива, в которой был впервые обнаружен. Это останцы, возвышающиеся среди черневой тайги на высоту до 10-15 метров. При этом основная часть каменных стен скрыта от глаз в толще породы и может уходить на глубину 25 — 150 метров.

Они просто огромны, их масштабы впечатляют. Скалистые обломки тянутся на многие сотни метров и внешне очень похожее на реку. Под «руслом» древних потоков часто погребены многочисленные горные ручьи. На курумы нужно наступать крайне осторожно, так как некоторые из них шатаются, можно легко потерять равновесие. Ни в коем случае не стоит ходить по мокрым камням или в скользких ботинках.

Еще одна туристическая мекка – Казыр. Эта чистейшая горная река берет свое начало с ледников Кузнецкого Алатау. Из-за многочисленных порогов коренной народ, шорцы, и нарекли ее таким грозным именем. Казыр по сложности сплава отнесен к рекам пятой категории. Вода здесь тоже очень чистая. Водятся в ней и хариус, и щука, и таймень. Пожалуй, чтобы насладиться красотой не хватит и недели. Это надо увидеть, подышать этим горным воздухом и прочувствовать мощь сибирской природы.