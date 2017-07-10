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В Костенково съехались юные поисковики со всего СФО

Другие новости от 10.07.2017

Село Костенково Новокузнецкого района вновь стало центром притяжения для подростков. На этот раз сюда приехали юные поисковики со всего Сибирского федерального округа. Делились не только эмоциями, но и результатами работы на Вахтах памяти.

Вот он – рецепт того, как отвлечь ребёнка от компьютера. Летом – в полях, зимой – в архивах. Работы у этих подростков хватает на круглый год. А подобные слёты – это одна большая история огромной страны и тысячи маленьких рассказов каждого участника поиска.

Непроходимая тайга, холодные болотные топи – семьдесят с лишним лет назад здесь взрывались снаряды, рылись окопы, обрывались жизни советских солдат. А сегодня – это места, в которых приходится работать поисковикам. Так, своими собственными руками, они изучают правду об истории своей страны.

Такие слёты проходят в области уже восемь лет. Сюда приезжают ребята из Томска, Новосибирска, Красноярска. В общем, со всего Сибирского Федерального Округа.

В этом году в Костенково приехало 300 подростков. Все поисковые отряды привезли на слёт свои находки: каски, фляги, патроны, призывные листы. Каждый такой трофей хранит свою память о той Войне. И каждому из этих ребят ещё предстоит найти кусочки этой великой истории.

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