В областном центре произошло знаковое событие в автомобильной сфере – презентация нового кроссовера Mazda СХ-5

Можно ли превзойти совершенство? Новый Mazda CX-5 доказывает: это – реально. Инженеры-конструкторы, придерживаясь японской философии дизайна, создали автомобиль, который безупречно сочетает в себе красоту, изысканность и силу. Автосалон Мазда-Кемерово едва вместил всех желающих увидеть новый СХ-5.

Комфорт. Ему инженеры уделили особое внимание. На скорости 100 километров в час шум внутри салона всего 75 децибел. Для сравнения: шум травы при умеренном ветре – 60. При этом расход топлива 95 бензина в городском цикле – рекордные 8,5 литров.

В 2020 году легендарному японскому бренду исполнится 100 лет со дня основания. К этому событию завод готовит полное обновление модельного ряда. 5 Июля автосалон Мазда-Кемерово приглашает всех желающих на открытый тест драйв новой СХ-5, цены на которую начинаются с 1 миллиона 439 тысяч рублей.