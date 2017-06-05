Кузбасские дайверы отметили Международный день очистки водоемов

Теплая куртка и штаны – внизу, сверху – «сухарь», так дайверы называют сухой гидрокостюм и, конечно же, балоны с воздухом. Полная экипировка. Чтобы собрать как можно больше мусора, под водой дайверы проведут минут 30. Спускаться будут парами. Это, во-первых, безопасно, во-вторых – удобно. Один может держать пакеты, а второй – собирать бытовые отходы.

Международный день очистки водоёмов в России появился в 2003 году, на восемь лет позже, чем во всём мире. Изменилась и дата его проведения. За границей экологический подводный субботник проходит в начале осени, а у нас в стране, где во многих регионах климатические условия более суровые – в первые выходные июня.

Кто под воду пока не решается, убирает мусор на берегу. 4-летний Илья впервые на субботнике. Правда, каждые 5 минут просится у родителей занырнуть. Но, понимая, что заплыв все же не состоится, с еще большем усердием очищает берег.

В этот раз мусора в разы меньше. Видимо местные жители, которые чаще всего здесь отдыхают, оценили чужой труд и перестали сбрасывать все в карьер, как в большое мусорное ведро.